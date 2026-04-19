19 апреля, 16:23

CNN: Вэнс может отправиться на переговоры по Ирану вместе с делегацией США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может принять участие в переговорах по иранскому направлению в рамках поездки американской делегации. Об этом сообщило издание CNN.

Вэнс отправится на переговоры в Пакистан вместе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В состав делегации включены представители администрации и близкого окружения американского руководства. Отмечается, что при определённых обстоятельствах участие Вэнса в поездке может быть скорректировано.

Секретная служба США не рекомендует одновременное нахождение президента и вице-президента в одном месте. В связи с этим, если американский лидер Дональд Трамп примет решение лично участвовать во встрече, Вэнсу может потребоваться вернуться в США.

Ранее сообщалось, что США направят делегацию для участия в новом раунде переговоров с Ираном, который пройдёт в столице Пакистана Исламабаде. Дональд Трамп подтвердил участие Уиткоффа, отметив, что тот прибудет на переговоры уже в ближайшее время.

Милена Скрипальщикова
