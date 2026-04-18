Тегеран получил свежий сигнал от Вашингтона: Что известно о новых переговорах между странами

В текущий момент иранская сторона сосредоточила всё внимание на детальном и всестороннем изучении поступивших инициатив, однако какого-либо официального ответа на данный момент они пока дать не готовы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона довольна ходом переговоров с Ираном, которые, по его словам, продвигаются очень хорошо. Он также категорически отверг возможность шантажа со стороны Тегерана через контроль над Ормузским проливом, подчеркнув, что любые попытки Ирана перекрыть этот путь не помогут в давлении на США.