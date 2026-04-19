19 апреля, 13:52

Уиткофф и Кушнер представят США на переговорах с Ираном в Исламабаде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер представят США на новом раунде переговоров с Ираном. Встреча пройдёт в Исламабаде, сообщает The New York Post.

«Стив [Уиткофф] будет там завтра вечером», — приводит издание слова Дональда Трампа.

Американский лидер также добавил, что Кушнер тоже примет участие в переговорах, запланированных на вторник. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял делегацию на предыдущей встрече в пакистанской столице, в этот раз туда не поедет, пишет NYP.

«Мир вздохнул с облегчением»: В Турциии призвали продлить перемирие между США и Ираном

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей военной операции против Ирана и теперь можно переходить к завершению конфликта. Президент Дональд Трамп объявил, что операция завершена. Кроме того, после встреч с ливанским лидером Жозефом Ауном и израильским премьером Биньямином Нетаньяху, американский лидер поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и главе Объединённого комитета начальников штабов генералу Дэну Кейну наладить координацию с Израилем и Ливаном.

Александра Мышляева
