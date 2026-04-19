«Мир вздохнул с облегчением»: В Турциии призвали продлить перемирие между США и Ираном

Временное перемирие между США и Ираном, которое заканчивается на следующей неделе, нужно продлить. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции после Антальского дипломатического форума.

«Мы поддерживаем проведение переговоров между США и Ираном. Мир вздохнул с облегчением после объявления прекращения огня. Мы считаем, что временное перемирие, срок которого истекает на будущей неделе, следует продлить, несмотря на имеющиеся между сторонами разногласия», — сказал он.