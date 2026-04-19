Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 12:20

«Мир вздохнул с облегчением»: В Турциии призвали продлить перемирие между США и Ираном

Фидан: Прекращение огня между США и Ираном необходимо продлить

Временное перемирие между США и Ираном, которое заканчивается на следующей неделе, нужно продлить. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции после Антальского дипломатического форума.

«Мы поддерживаем проведение переговоров между США и Ираном. Мир вздохнул с облегчением после объявления прекращения огня. Мы считаем, что временное перемирие, срок которого истекает на будущей неделе, следует продлить, несмотря на имеющиеся между сторонами разногласия», — сказал он.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей военной операции против Ирана и теперь можно переходить к завершению конфликта. Президент Дональд Трамп объявил, что операция завершена. Второй раунд прямых переговоров между США и Ираном запланирован на 16 апреля в Исламабаде.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar