«Мир вздохнул с облегчением»: В Турциии призвали продлить перемирие между США и Ираном
Временное перемирие между США и Ираном, которое заканчивается на следующей неделе, нужно продлить. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции после Антальского дипломатического форума.
«Мы поддерживаем проведение переговоров между США и Ираном. Мир вздохнул с облегчением после объявления прекращения огня. Мы считаем, что временное перемирие, срок которого истекает на будущей неделе, следует продлить, несмотря на имеющиеся между сторонами разногласия», — сказал он.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей военной операции против Ирана и теперь можно переходить к завершению конфликта. Президент Дональд Трамп объявил, что операция завершена. Второй раунд прямых переговоров между США и Ираном запланирован на 16 апреля в Исламабаде.
