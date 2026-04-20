Посол Ирана рассказал о просьбе США составить свой мирный план
Казем Джалали. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Американские власти предлагали Тегерану рассмотреть мирный план из 15 пунктов, однако иранская сторона документ не приняла. Тогда Вашингтон предложил Ирану самому составить новый текст соглашения. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали в интервью «Ведомостям».
«Американцы направили план переговоров из 15 пунктов. Именно когда мы продолжали отбивать их атаку. И мы отвергли сразу их план из 15 пунктов. Мы не могли с ним согласиться. И потом сами американцы предложили через посредников, чтобы Иран разработал новый план», – пояснил он.
По словам Джалали, американцы приняли мирный план Ирана, в который вошло 10 условий. Именно этот документ может быть заложен в основу дальнейшего перемирия между сторонами, отметил дипломат.
Ранее стало известно, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с Соединёнными Штатами. По мнению иранской стороны, диалог буксует из-за «завышенных и необоснованных требований Вашингтона», а также из-за нестабильности позиции США, внутренних противоречий и сохранения «морской блокады». При этом Дональд Трамп всё равно выразил уверенность в заключении сделки между его страной и Ираном.
