Уран, $20 млрд, нефть: CNN слила требования Ирана к США на переговорах
Иран попросил у США сильно ослабить санкции и разморозить деньги на сумму больше 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.
Сейчас против Ирана действуют жёсткие санкции: его нефть нельзя продавать, банки отрезаны от мировой системы, а в энергетику и оборонку запрещено вкладывать деньги. При этом США предложили Ирану такой вариант: они размораживают иранские активы, а Иран взамен отдаёт свои запасы обогащённого урана.
На переговорах до сих пор спорят, на сколько именно Иран должен приостановить свою ядерную программу. Иранский чиновник опроверг слова Трампа о том, что Тегеран согласился остановить её на неопределённый срок. Он подчеркнул: Иран никогда не согласится на то, что противоречит международному праву.
Ранее, 19 апреля, американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США и Ирана высокие шансы заключить сделку. Однако в Тегеране ответили, что диалог буксует из-за «завышенных и необоснованных требований Вашингтона», а также из-за нестабильности позиции США, внутренних противоречий и сохранения «морской блокады».
