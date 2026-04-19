Нефть теперь не главное: Из‑за чего на самом деле воюют на Ближнем Востоке

Обострение на Ближнем Востоке связано не только с нефтью и газом, но и с борьбой за ресурсы для технологий и искусственного интеллекта. Об этом в подкасте «Smarent Pro недвижимость» рассказал старший научный сотрудник Института экономики РАН Олег Комолов, его слова приводит «Газета.ru».

По мнению экономиста, за конфликтами стоят редкоземельные металлы и производство микрочипов, без которых невозможно развитие ИИ. Этим же объясняется интерес Дональда Трампа к Гренландии — крупному источнику таких металлов.

«Это обязательный ресурс для производства микрочипов, а значит, никакие нейросети не будут работать без контроля над этой базовой технологией», — заявил Комолов.

Сейчас Китай фактически является монополистом в добыче и переработке редкоземельных металлов. Чтобы подорвать гегемонию Пекина, США вынуждены воздействовать на него силой или другими способами из своего арсенала.

При этом нефть, по словам эксперта, перестала быть ключевым ресурсом — пик её потребления прошёл в 2019 году. Такого спроса, который поднял бы цену хотя бы до 120 долларов за баррель, сейчас нет. В долгосрочной перспективе аналитики допускают падение до 55 долларов к 2030 году, а текущий дефицит нефти — локальный и не сравним с шоком 1970‑х.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что продление снятия санкций с российской нефти вызовет «истерику и вой» в Евросоюзе и Британии. Как заявил представитель, всё больше стран, включая США, осознают значение российских энергоресурсов для сохранения устойчивости в мире. При этом он назвал санкционную политику бесполезной и носящей деструктивный характер.