Продление снятия санкций с российской нефти вызовет острую реакцию в некоторых странах Европы. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Заявление сделано в связи с возобновлением лицензии США на продажу российского сырья.

По словам главы РФПИ, продление санкционных исключений для российской нефти встревожит определённые круги. Он отметил, что многие государства, включая США, всё лучше понимают роль российских энергоресурсов для стабильности мировой экономики. Дмитриев считает сами санкции неэффективными и деструктивными.

«Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии», — написал Дмитриев в своём телеграм-канале.

А ранее Дмитриев раскрыл, сколько баррелей нефти затронет снятие санкций с сырья РФ. По его словам, продление режима снятия американских санкционных ограничений в отношении российской нефти распространится на более чем 100 миллионов баррелей сырья, находящегося в пути.