США разрешили до 16 мая операции с нефтью РФ, отгруженной до 17 апреля

Министерство финансов США опубликовало новую генеральную лицензию, регулирующую операции с российской нефтью, ранее загруженной на танкеры. Документ размещён на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно лицензии, до 16 мая 2026 года разрешается проводить операции, связанные с продажей, перевозкой и разгрузкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, если они были погружены на суда не позднее 17 апреля 2026 года. Речь идёт о сделках и действиях, которые обычно сопровождают такие поставки, включая транспортировку и передачу груза.

В документе уточняется, что разрешение распространяется на партии сырья, находившиеся на борту любых судов, в том числе тех, которые попали под санкционные меры американских властей. Ключевым условием является дата погрузки — она должна приходиться на период до 00:01 по восточному времени США 17 апреля 2026 года. Операции с такими грузами могут осуществляться до 00:01 по тому же часовому поясу 16 мая 2026 года.

Отдельно отмечается, что документ не отменяет другие действующие санкционные режимы США. В частности, под запретом остаются операции, подпадающие под иные исполнительные указы президента США или положения главы V раздела 31 Свода федеральных нормативных актов. Это касается, например, сделок, связанных с Ираном.

«С 17 апреля 2026 года Генеральная лицензия № 134A от 19 марта 2026 года, срок действия которой истёк 11 апреля 2026 года, полностью заменяется настоящей Генеральной лицензией № 134B», — говорится в документе.

А ранее Иран снова пригрозил закрыть Ормузский пролив, если США не прекратят морскую блокаду. Продолжение блокады будет расценено как нарушение перемирия и приведёт к закрытию пролива для транзита. В то ж время два танкера, которые находятся под американскими санкциями из-за подозрений в связях с Ираном, вошли в воды Персидского залива, проигнорировав блокаду США.