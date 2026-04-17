Bloomberg: Иран провёл танкеры через Ормуз в обход блокады США

Два танкера, попавшие под американские санкции из-за возможной связи с Ираном, вошли в воды Персидского залива, проигнорировав блокаду США. Об этом 16 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные компаний Kpler и LSEG.

Согласно информации агентства, очень крупный нефтевоз RHN зашёл в залив 15 апреля — на следующий день после того, как санкционированный США танкер Alicia прошёл через Ормузский пролив. В публикации подчёркивается, что за последние несколько лет оба судна неоднократно фигурировали в записях о перевозке иранской нефти.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на данные судовых трекеров, уточняет, что речь идёт о нефтеперевозчиках G Summer и Hong Lu, которые, предположительно, отплыли из Объединённых Арабских Эмиратов. Первый танкер проследовал между островами Ларак и Кешм, указав пунктом назначения иракский порт Хор аль-Зубайр. Второе судно также направлялось в Ирак, но к порту в Басре.

Напомним, ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого флота на оставшийся период прекращения огня в Ливане. По словам Аракчи, проход разрешён только по заранее согласованному маршруту. Мера носит временный характер и привязана к действующему перемирию. Тем не менее, по словам американского лидера Дональда Трампа морская блокада продолжит действовать в отношении Ирана до полного завершения договорённостей между сторонами.