Tasnim: Иран выставил три условия для прохода судов через Ормуз

Агентство Tasnim передаёт, что Иран ввел три ограничения на проход судов через Ормузский пролив. Первое условие гласит, что только торговые суда, не имеющие связей с враждебными странами, могут использовать пролив, в то время как военным кораблям вход воспрещён.

Второе требование обязывает суда следовать предписанным маршрутам. Третье условие предусматривает обязательное согласование всех судоходных операций с иранскими вооружёнными силами.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи ранее сегодня объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого флота. Это решение действует на оставшийся период прекращения огня в Ливане. Он уточнил, что проход разрешён только по заранее согласованному маршруту. Соответствующее уведомление ранее направила национальная Организация портов и морского транспорта.