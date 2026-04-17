Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 15:53

Tasnim: Иран выставил три условия для прохода судов через Ормуз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lavizzara

Агентство Tasnim передаёт, что Иран ввел три ограничения на проход судов через Ормузский пролив. Первое условие гласит, что только торговые суда, не имеющие связей с враждебными странами, могут использовать пролив, в то время как военным кораблям вход воспрещён.

Второе требование обязывает суда следовать предписанным маршрутам. Третье условие предусматривает обязательное согласование всех судоходных операций с иранскими вооружёнными силами.

«Аббас Аракчи отметил, что в связи с перемирием в Ливане проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив остаётся полностью открытым на время прекращения огня», — говорится в публикации.

Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» и отказался от помощи по Ормузскому проливу

Глава иранского МИД Аббас Аракчи ранее сегодня объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческого флота. Это решение действует на оставшийся период прекращения огня в Ливане. Он уточнил, что проход разрешён только по заранее согласованному маршруту. Соответствующее уведомление ранее направила национальная Организация портов и морского транспорта.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar