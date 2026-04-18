Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 апреля, 03:30

Дмитриев раскрыл, сколько баррелей нефти затронет снятие санкций с сырья РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что продление режима снятия американских санкционных ограничений в отношении российской нефти распространится на более чем 100 миллионов баррелей сырья, находящегося в пути. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

«Продление снятия санкций на российскую нефть в транзите ещё на 30 дней, против которого яро выступали все поджигатели войны, как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути», — написал Дмитриев.

Минфин США продлил лицензию для работы сербской компании NIS до 16 июня
Минфин США продлил лицензию для работы сербской компании NIS до 16 июня

Напомним, Министерство финансов США опубликовало новую генеральную лицензию, регулирующую операции с российской нефтью, ранее загруженной на танкеры. Согласно лицензии, до 16 мая 2026 года разрешается проводить операции, связанные с продажей, перевозкой и разгрузкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, если они были погружены на суда не позднее 17 апреля 2026 года. Речь идёт о сделках и действиях, которые обычно сопровождают такие поставки, включая транспортировку и передачу груза.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Алена Пенчугина
