Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что продление режима снятия американских санкционных ограничений в отношении российской нефти распространится на более чем 100 миллионов баррелей сырья, находящегося в пути. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

«Продление снятия санкций на российскую нефть в транзите ещё на 30 дней, против которого яро выступали все поджигатели войны, как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути», — написал Дмитриев.

Напомним, Министерство финансов США опубликовало новую генеральную лицензию, регулирующую операции с российской нефтью, ранее загруженной на танкеры. Согласно лицензии, до 16 мая 2026 года разрешается проводить операции, связанные с продажей, перевозкой и разгрузкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, если они были погружены на суда не позднее 17 апреля 2026 года. Речь идёт о сделках и действиях, которые обычно сопровождают такие поставки, включая транспортировку и передачу груза.