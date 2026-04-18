Минфин США продлил лицензию для работы сербской компании NIS до 16 июня

Минфин США продлил лицензию на работу сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») на 60 дней — до 16 июня. Об этом заявила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. По её словам, это хорошая новость для более стабильного планирования закупок нефти и надёжной работы Панчевского НПЗ.

Ранее США разрешили до 16 мая проводить операции с российской нефтью, погруженной на танкеры не позднее 17 апреля. Соответствующая генеральная лицензия опубликована Минфином США. В документе уточняется, что разрешение распространяется на партии сырья, находившиеся на борту любых судов, в том числе тех, которые попали под санкционные меры американских властей. Ключевым условием является дата погрузки — она должна приходиться на период до 00:01 по восточному времени США 17 апреля 2026 года. Операции с такими грузами могут осуществляться до 00:01 по тому же часовому поясу 16 мая 2026 года.