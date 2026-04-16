В Минфине объяснили, когда Россия ощутит эффект от дорогой нефти

Россия начнёт ощущать рост цен на нефть только в апреле-мае. Дело в том, что дополнительные доходы от продажи нефти и газа приходят в бюджет с задержкой — примерно полтора-два месяца. Об этом в эфире радио РБК заявил министр финансов Антон Силуанов.

«В апреле почувствуем, я думаю, да. В марте мы еще не видели больших поступлений. Ну, в апреле — в мае... дополнительная выручка приходит с лагом полтора-два месяца», — заявил министр.

Напомним, в январе баррель Urals стоил лишь $40, а в феврале — $44,6 при прогнозе в $59. Из-за этого казне пришлось потратить около 500 млрд рублей из ФНБ.

Ситуация кардинально изменилась в марте на фоне геополитической напряжённости. Стоимость российской марки временами взлетала до $100, а средний показатель за месяц зафиксировался на отметке $77.

При этом корректировать «цену отсечения» (сейчас это $59 за баррель) в ведомстве пока не планируют. Силуанов считает, что этого уровня достаточно для нормального существования бюджета.

Во вторник цены на нефть пошли вниз. Причина — появилась надежда, что США и Иран всё же начнут переговоры после того, как Америка ввела морскую блокаду Ормузского пролива. Например, Сорт Brent (европейская нефть) упала до $97,89 за баррель. Это на 1,5% ниже, чем было в понедельник.