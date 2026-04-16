В Кремле прокомментировали отказ США продлевать лицензию на российскую нефть

В Кремле ожидали, что США не станут продлевать лицензию, позволявшую другим странам закупать российскую нефть. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такой сценарий рассматривался заранее, и Москва уже выработала механизмы для снижения ущерба от санкций.

«Это можно было предположить. Это был один из вариантов развития событий», — сказал журанлистам представитель Кремля.

По его словам, Россия уже адаптировалась к работе в условиях санкций, которые считает незаконными, и разработала методы для снижения их негативного влияния. Песков заверил, что Москва продолжит использовать эти механизмы и в будущем.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент официально уведомил об отказе продлевать ранее действовавшие исключения из санкций, касающиеся поставок иранской и российской нефти. В ходе брифинга глава ведомства уточнил, что временные послабления распространялись исключительно на партии нефти, отгруженные до 11 марта текущего года.