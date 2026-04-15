США вернули санкции против российской нефти на танкерах

Американские власти вернули санкции против российской нефти, которую загружают на танкеры. В марте эти ограничения приостановили, но теперь они снова действуют. Об этом сообщает издание Politico.

Журналисты отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа просто дала истечь сроку действия лицензии. Документ разрешал продавать российскую нефть, которая уже находилась в море на танкерах. Лицензия закончилась 11 апреля. До этого дня Вашингтон не сообщал, продлит он меру или нет.

Помощник сенатора-демократа пояснил, что даже до выдачи лицензии санкционная российская нефть попадала на рынок. Администрация Трампа больше года не вводила контрмеры против России. Это касалось и продажи нефти, и критически важных закупок для военных нужд Кремля, сказал чиновник.

Собеседник добавил, что администрация Трампа уже показала готовность закрывать глаза на продажу российской нефти. Так Вашингтон хочет смягчить последствия войны в Иране. Поэтому лицензия лишь подтолкнула посредников России активнее грузить нефть на танкеры — в ожидании новой выгоды.

В начале апреля власти США продлили снятие санкций с транзита российской нефти в Китай через Казахстан. Соответствующее решение приняло Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Об этом сообщило Минэнерго Казахстана.