Нефть дешевеет на надеждах о переговорах США и Ирана после блокады Ормуза

Нефтяные котировки снижаются во вторник на фоне надежд на возобновление переговоров между США и Ираном после введения американской морской блокады Ормузского пролива.

Так, к 8:15 по Москве июньские фьючерсы на Brent на ICE Futures опустились до $97,89 за баррель, что на 1,48% ниже закрытия понедельника (тогда контракты выросли на 4,4%, до $99,36). Майские фьючерсы на WTI на NYMEX подешевели до $96,75 за баррель (-2,35%), хотя по итогам предыдущей сессии они прибавили 2,6%, завершив день на отметке $99,08.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран «очень сильно хочет заключить соглашение». При этом в воскресенье Трамп сообщил о провале переговоров по ядерной программе в Исламабаде и объявил о начале морской блокады Ирана. Тем не менее, по данным Bloomberg, США и Иран обсуждают новый раунд очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий — стороны намерены провести их до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.