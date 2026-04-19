19 апреля, 09:27

«У нас общие интересы»: Посол Украины закатила США истерику из-за санкций на нефть РФ

Посол Украины Стефанишина призвала США снова ввести санкции на российскую нефть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pixinoo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pixinoo

Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала американские власти снова ввести санкции против российской нефти, которая уже загружена на танкеры. Об этом она написала в соцсети X, заявив, что США не должны позволять России зарабатывать на помощи со стороны Ирана, который является союзником Москвы.

«Мы призываем администрацию США возобновить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для поддержки противников США», — отметила она.

По словам Стефанишиной, если Россия получит выгоду из-за конфликта в Иране, то «новые проблемы в мире» не заставят себя ждать.

Зеленский вышел из себя после ослабления санкций США на российскую нефть
Зеленский вышел из себя после ослабления санкций США на российскую нефть

Напомним, Вашингтон временно убрал санкции с российской нефти, чтобы сбить цены на топливо в мире. Они резко выросли после того, как США и Израиль напали на Иран. В Белом доме также допустили, что Дональд Трамп может продлить это послабление. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал тех, кто раскритиковал это решение Вашингтона, разжигателями войны.

Наталья Афонина
