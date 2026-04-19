Зеленский вышел из себя после ослабления санкций США на российскую нефть

Владимир Зеленский обрушился с критикой на администрацию Белого дома после ослабления ею антироссийских санкций. При этом политик демонстративно похвалил тех партнёров Украины, которые продолжают «давить на Москву».

«Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии…», — написал Зеленский в соцсети.

Напомним, Вашингтон вывел из-под санкций российскую нефть, пытаясь стабилизировать цены на мировом топливном рынке, которые взлетели после нападения США и Израиля на Иран. При этом в Белом доме допустили, что Дональд Трамп может продлить действующие послабления санкций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал разжигателями войны тех, кто раскритиковал решение Вашингтона по смягчению ограничений.