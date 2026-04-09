9 апреля, 12:39

В США заявили, что Трамп может продлить послабления санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп может продлить действующие послабления санкций в отношении российской и иранской нефти. Об этом сообщает американский портал Semafor со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идёт о временных исключениях, срок которых истекает в середине апреля. Возможное решение рассматривается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и попыток стабилизировать рынок энергоресурсов.

Параллельно готовятся переговоры между США и Ираном, которые стартуют в Исламабаде и продлятся несколько дней. Встреча пройдёт в закрытом формате, а её площадкой, вероятно, станет отель Serena. В столице Пакистана уже усилены меры безопасности.

Вэнс: США многое предложат Ирану при честных переговорах

Ранее Life.ru сообщал, что на переговоры с Ираном США направляют вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя американского лидера. Ожидается, что первый этап встречи стартует в субботу утром по местному времени. Возглавит делегацию Вэнс, который не разделяет позиций Израиля в отношении Ирана.

Владимир Озеров
