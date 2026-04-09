В США заявили, что Трамп может продлить послабления санкций против РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Президент США Дональд Трамп может продлить действующие послабления санкций в отношении российской и иранской нефти. Об этом сообщает американский портал Semafor со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идёт о временных исключениях, срок которых истекает в середине апреля. Возможное решение рассматривается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и попыток стабилизировать рынок энергоресурсов.
Параллельно готовятся переговоры между США и Ираном, которые стартуют в Исламабаде и продлятся несколько дней. Встреча пройдёт в закрытом формате, а её площадкой, вероятно, станет отель Serena. В столице Пакистана уже усилены меры безопасности.
Ранее Life.ru сообщал, что на переговоры с Ираном США направляют вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя американского лидера. Ожидается, что первый этап встречи стартует в субботу утром по местному времени. Возглавит делегацию Вэнс, который не разделяет позиций Израиля в отношении Ирана.
