Axios: Вэнс может стать главным переговорщиком с Ираном от лица США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс претендует на роль главного переговорщика с Ираном от лица американской стороны. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники. Чиновник уже общался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и проводил переговоры с политиками стран Персидского залива.

«Ожидается, что он станет основным переговорщиком во время возможных контактов по урегулированию с Ираном», — говорится в статье.

Как утверждается в статье, Вэнс не доверяет мнению Израиля в вопросах проведения и сроков военной кампании против Тегерана. Вице-президент уверен, что конфликт затянется ещё на несколько недель. Именно его мнение о точных сроках может подкупить иранскую сторону на переговорах, полагает автор публикации.

Ранее представитель парламентского комитета по нацбезопасности и внешней политике Ирана Эбрахим Резаи заявил, что любые переговоры с Соединёнными Штатами будут вести не дипломаты, а Вооружённые силы республики. Агентство Bloomberg уже публиковало текст плана США по урегулированию конфликта. Документ включает 12 требований к Тегерану и 3 обязательства со стороны США. Среди условий — открытие Ормузского пролива, ликвидация ядерных объектов и официальное заявление Ирана о завершении войны. В свою очередь, Вашингтон обещает снять санкции и оказать содействие в развитии АЭС «Бушер». Тегеран отверг предложение США и выставил свои условия. Некоторые аналитики полагают, что Вашингтон предложил переговоры, так как осознал, что не взял Иран с наскока и уже увяз в конфликте.