«Фиаско и монолог с самим собой»: В Иране высмеяли заявление Трампа о «сверхдержаве»

Официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари дал резкую оценку заявлению президента США Дональда Трампа, касающемуся прогресса в переговорах с Тегераном. Об этом сообщает Sky News.

«Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог», — сказал он.

Зольфагари подчеркнул, что пресловутая стратегическая мощь Америки, которую президент США пытался представить как аргумент, на деле трансформировалась в полное фиаско. Кроме того, он указал на то, что глубина внутренних разногласий в Штатах, судя по всему, достигла той черты, когда переговоры превращаются в монолог, адресованный самому себе.