25 марта, 09:03

«Фиаско и монолог с самим собой»: В Иране высмеяли заявление Трампа о «сверхдержаве»

Иранский генерал Зольфагари высмеял Трампа после слов о переговорах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари дал резкую оценку заявлению президента США Дональда Трампа, касающемуся прогресса в переговорах с Тегераном. Об этом сообщает Sky News.

«Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог», — сказал он.

Зольфагари подчеркнул, что пресловутая стратегическая мощь Америки, которую президент США пытался представить как аргумент, на деле трансформировалась в полное фиаско. Кроме того, он указал на то, что глубина внутренних разногласий в Штатах, судя по всему, достигла той черты, когда переговоры превращаются в монолог, адресованный самому себе.

«Играют все, кто могут»: Эксперт по энергетике раскрыл, как Трамп монетизирует свои выдумки

Ранее Дональд Трамп заявил о достижении прогресса в диалоге с Тегераном, объявив о прекращении ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре сроком на пять дней. В Иране не подтвердили факт переговоров с США и обвинили Вашингтон во лжи.

Вероника Бакумченко
