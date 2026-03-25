«Фиаско и монолог с самим собой»: В Иране высмеяли заявление Трампа о «сверхдержаве»
Официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари дал резкую оценку заявлению президента США Дональда Трампа, касающемуся прогресса в переговорах с Тегераном. Об этом сообщает Sky News.
«Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог», — сказал он.
Зольфагари подчеркнул, что пресловутая стратегическая мощь Америки, которую президент США пытался представить как аргумент, на деле трансформировалась в полное фиаско. Кроме того, он указал на то, что глубина внутренних разногласий в Штатах, судя по всему, достигла той черты, когда переговоры превращаются в монолог, адресованный самому себе.
Ранее Дональд Трамп заявил о достижении прогресса в диалоге с Тегераном, объявив о прекращении ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре сроком на пять дней. В Иране не подтвердили факт переговоров с США и обвинили Вашингтон во лжи.
