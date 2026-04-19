Министра финансов США Скотта Бессента необходимо уволить после того, как тот нарушил собственное обещание не продлевать разрешение на покупку российской нефти. Об этом в эфире YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Всего через два дня после того, как министр финансов Бессент заявил, что США не вернут отмену санкций (против России), мы отменяем их. Так что, серьёзно, что мы вообще делаем? Почему он ещё не уволен?», — возмущался военный.

По словам эксперта, Бессент превратил Америку в посмешище — сначала отказал России, а затем выдал новое разрешение на покупку нефти. США движутся совершенно не в том направлении, заключил Дэвис.