Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 06:07

В США требуют уволить Бессента за ложь о санкциях против российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Министра финансов США Скотта Бессента необходимо уволить после того, как тот нарушил собственное обещание не продлевать разрешение на покупку российской нефти. Об этом в эфире YouTube-канала заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Всего через два дня после того, как министр финансов Бессент заявил, что США не вернут отмену санкций (против России), мы отменяем их. Так что, серьёзно, что мы вообще делаем? Почему он ещё не уволен?», — возмущался военный.

По словам эксперта, Бессент превратил Америку в посмешище — сначала отказал России, а затем выдал новое разрешение на покупку нефти. США движутся совершенно не в том направлении, заключил Дэвис.

Дмитриев раскрыл, сколько баррелей нефти затронет снятие санкций с сырья РФ
Дмитриев раскрыл, сколько баррелей нефти затронет снятие санкций с сырья РФ

Напомним, что сперва Скотт Бессент заявил, что США не намерены продлевать лицензии на покупку российской нефти. В Кремле ожидали такого исхода, однако уже скоро американский Минфин всё-таки разрешил проводить операции, связанные с продажей, перевозкой и разгрузкой сырой нефти и нефтепродуктов из России.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar