Дмитриев назвал критиков послаблений для российской нефти разжигателями войны

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал разжигателями войны тех, кто раскритиковал решение администрации Дональда Трампа о продлении санкционных послаблений для российской нефти. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Минфин США в субботу сообщил о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Ослабления санкций распространяются на сырьё, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.

В своей публикации Дмитриев привёл критику со стороны демократов (губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и экс-посла США в Украине Стивана Пайфера), а также западных СМИ — Wall Street Journal, Politico, Bloomberg.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что продление снятия санкций с российской нефти вызовет «истерику и вой» в Евросоюзе и Британии. По его словам, многие страны, включая США, всё лучше осознают роль российских энергоресурсов для глобальной стабильности, а сами санкции он назвал неэффективными и деструктивными.