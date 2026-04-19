Трамп выразил уверенность в заключении сделки между США и Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США и Ирана высокие шансы заключить сделку. Об этом он рассказал в интервью порталу Axios.

«Концепция соглашения готова. Думаю, у нас очень хорошие шансы довести дело до конца», — приводит слова Трампа корреспондент портала Барак Равид в соцсети X.

Ранее стало известно, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с Соединёнными Штатами. По мнению иранской стороны, диалог буксует из-за «завышенных и необоснованных требований Вашингтона», а также из-за нестабильности позиции США, внутренних противоречий и сохранения «морской блокады», которую Иран расценивает как несоблюдение прежних договорённостей.