Танкеры Ирана массово обходят блокаду Ормуза, пока Трамп угрожает новыми ударами

Иранским танкерам удалось избежать американской блокады. Ппо информации Financial Times, как минимум 34 судна, некоторые из которых перевозили сырую нефть, успешно миновали ограничения, согласно данным онлайн-трекера.

На фоне продолжающейся блокады Ирана, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о задержании двух судов, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Одновременно с этим, иранские СМИ, в стиле обложки журнала Time, вновь озвучили угрозы закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив.

В публикации цитируется заявление: «Если мы закроем Баб аль-Мандеб, ни люди, ни джинны не смогут его вновь открыть». Следует отметить, что Баб-эль-Мандебский пролив расположен вблизи йеменских территорий, находящихся под контролем хуситов, союзных Ирану.

Ранее в Иране сообщили о сопровождении одного из танкеров военно-морскими силами страны при проходе через акваторию Аравийского моря. Судно под названием Silly City было проведено в территориальные воды Ирана при оперативной поддержке военных. Маршрут прохода проходил через район Аравийского моря в ночное время.