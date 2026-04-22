22 апреля, 13:05

The Times: Украина может послать свои минные тральщики в Ормузский пролив

Ормузский пролив из космоса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lavizzara

Украина может направить свои минные тральщики в Ормузский пролив для разминирования его акватории, пишет британская газета The Times. Четыре судна находятся в порту британского Портсмута, так как не могут вернуться на родину: согласно Конвенции Монтрё, проход военных судов через Босфорский пролив запрещён, пока в акватории Чёрного моря продолжается конфликт.

Ожидается, что они могут присоединиться к миссии Франции и Соединённого Королевства по восстановлению судоходства. Кроме того, Киев предлагает использовать морские беспилотники и средства борьбы с дронами собственной разработки.

Напомним, Украина уже успела официально предложить свою помощь в восстановлении судоходства в Ормузском проливе.

Известно, что в составе флота Незалежной есть корабли, которые, как заявляется, способны выполнять такие задачи.

BannerImage
Матвей Константинов
