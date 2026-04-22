22 апреля, 09:53

«Взирают на мир свысока»: У конфликтов на Украине и Ближнем Востоке одни архитекторы, заявил Лавров

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Конфликт на Ближнем Востоке, как и на Украине, был организован странами Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе приёма по случаю православной Пасхи. Он указал, что регион уже долгие годы охвачен огнём.

«Многие из этих конфликтов были организованы, как и украинский кризис, геополитическими инженерами, которые взирают на мир свысока, через неоколониальную призму из основных столиц Западной Европы и Северной Америки», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Сергей Лавров в разговоре со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи заявил, что Россия готова содействовать достижению договорённостей между Тегераном и государствами Персидского залива. В свою очередь Арагчи подтвердил готовность Исламской Республики делать всё возможное для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив.

Матвей Константинов
