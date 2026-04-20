Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 апреля, 17:25

Лавров подтвердил готовность России помочь в переговорах Ирана со странами Персидского залива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи подтвердил готовность Москвы помогать в достижении договорённостей между Тегераном и странами Персидского залива. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подтверждена готовность России содействовать достижению взаимоприемлемых договорённостей между Ираном и арабскими странами Персидского залива», — указали в министерстве.

В МИД РФ также добавили, что иранская сторона подтвердила готовность делать всё возможное для обеспечения беспрепятственного пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: Россия надеется, что ситуация на Ближнем Востоке будет постепенно нормализовываться и боевые действия уже не начнутся вновь. Он подчеркнул, что наша страна продолжит углублять стратегическое взаимодействие с Ираном, поскольку эта страна является реальным союзником Москвы.

Александра Мышляева
