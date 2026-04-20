Делегация США во главе с Вэнсом вылетела в Пакистан на переговоры с Ираном

В Пакистан вылетела американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, самолёт совершит посадку уже через несколько часов. Чиновники из Белого дома намерены провести очередные переговоры с иранскими представителями. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Post.

«Мы должны провести переговоры. Поэтому я полагаю, что на данный момент никто не играет в игры. Я не против встретиться с ними. Если они хотят встретиться, у нас есть очень способные люди, но я не против встретиться с ними», — заявил он.

По словам президента Штатов, в Исламабад также направились в составе делегации спецпосланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер. Трамп заверил, что готов к личной встрече с иранским руководством, если в переговорах будет наблюдаться серьёзный прорыв.

Как сообщалось, Иран намерен принять участие во втором раунде переговоров с США в столице Пакистана Исламабаде. Встреча запланирована на 21 апреля. Она состоится, несмотря на сохраняющуюся напряжённость в районе Ормузского пролива. Предположительно, иранскую делегацию вновь возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.