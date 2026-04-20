Иран согласился на второй раунд переговоров с США 21 апреля

Иран намерен принять участие во втором раунде переговоров с США в столице Пакистана Исламабаде. Встреча запланирована на 21 апреля. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на пакистанские источники, знакомые с ходом консультаций.

По данным СМИ, переговоры состоятся, несмотря на сохраняющуюся напряжённость в районе Ормузского пролива. Согласно информации источников агентства, иранскую делегацию вновь возглавит спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. В её состав также войдёт глава МИД Аббас Аракчи.

С американской стороны ожидается участие вице-президента Джей Ди Вэнса, спецпредставителя главы США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Уиткофф и Кушнер могут прибыть в Исламабад поздно вечером в понедельник или во вторник, а Вэнс — отдельно.

Вместе с тем уточняется, что Иран пока официально не подтверждал своё согласие на переговоры.

Первый раунд переговоров состоялся 11 апреля. Они завершились безрезультатно, несмотря на то, что марафон обсуждений продлился около 21 часа. Стороны так и не смогли преодолеть разногласия по ключевым вопросам: американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом настаивала на безоговорочном отказе Ирана от ядерного оружия и свободном судоходстве через Ормузский пролив. Иран, в свою очередь, обвинил США в «чрезмерных требованиях», отстаивая свой суверенитет над проливом и право на компенсации, в результате чего делегации покинули столицу Пакистана без подписания какого-либо соглашения.