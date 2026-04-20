Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 09:59

Песков заявил о готовности РФ содействовать переговорам на Ближнем Востоке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия в настоящий момент не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент Российская Федерация не является посредником в переговорном процессе. Мы, как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения», — сказал он.

По словам представителя Кремля, позиция Москвы остаётся прежней — при необходимости Россия готова подключиться к процессу урегулирования.

Песков назвал Россию важным игроком на мировых энергорынках

Ранее сообщалось, что Россия сохраняет готовность принять обогащённый уран из Ирана, однако инициатива пока не получила практической реализации. Соответствующее предложение уже звучало в ходе международных контактов, в том числе в диалоге с Соединёнными Штатами и рядом государств региона.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar