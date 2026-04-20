Песков заявил о готовности РФ содействовать переговорам на Ближнем Востоке

Россия в настоящий момент не является посредником в переговорах по Ближнему Востоку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент Российская Федерация не является посредником в переговорном процессе. Мы, как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения», — сказал он.

По словам представителя Кремля, позиция Москвы остаётся прежней — при необходимости Россия готова подключиться к процессу урегулирования.

Ранее сообщалось, что Россия сохраняет готовность принять обогащённый уран из Ирана, однако инициатива пока не получила практической реализации. Соответствующее предложение уже звучало в ходе международных контактов, в том числе в диалоге с Соединёнными Штатами и рядом государств региона.