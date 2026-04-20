Песков назвал Россию важным игроком на мировых энергорынках
Россия остаётся ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, нынешняя ситуация в мировой энергетике остаётся сложной, а сами рынки переживают не лучшие времена. На этом фоне, подчеркнул представитель Кремля, российские объёмы «очень трудно не учитывать и не принимать во внимание».
«Россия остается ответственным и очень важным игроком на энрегорынках мировых. Рынки переживают не лучшие времена. И конечно, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание», — сказал он.
В Кремле неоднократно отмечали, что Россия остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов для стран, с которыми продолжает сотрудничать, а спрос на российские поставки сохраняется и на альтернативных направлениях.
