Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 апреля, 09:47

Песков назвал Россию важным игроком на мировых энергорынках

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия остаётся ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, нынешняя ситуация в мировой энергетике остаётся сложной, а сами рынки переживают не лучшие времена. На этом фоне, подчеркнул представитель Кремля, российские объёмы «очень трудно не учитывать и не принимать во внимание».

Песков напомнил о предупреждении Путина по Ирану и ударе по энергорынку

«Россия остается ответственным и очень важным игроком на энрегорынках мировых. Рынки переживают не лучшие времена. И конечно, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание», — сказал он.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов для стран, с которыми продолжает сотрудничать, а спрос на российские поставки сохраняется и на альтернативных направлениях.

Марина Фещенко
