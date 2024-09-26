Путин: РФ остаётся ведущим участником мирового энергорынка вопреки трудностям

Россия занимает лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке, хотя испытывает «свои немаленькие трудности». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели (РЭН).

«Несмотря на объективные трудности, они всем хорошо известны, трудности, на самом деле, есть у всех, у нас свои немаленькие трудности, тем не менее Россия остаётся одним из ведущих участников энергетического рынка в мире», — сказал российский лидер.