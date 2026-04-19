Европейские страны в любом случае нашли бы способ предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро, которому мешал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

«Так или иначе, они бы нашли бы способ, как эти деньги разблокировать. С Орбаном или без Орбана. Не нужно питать каких-то иллюзий на этот счёт», — пояснил представитель Кремля, комментируя смену власти в Венгрии.

Ранее евродепутат Тьерри Мариани выразил мнение, что в случае предоставления Евросоюзом 90-миллиардного кредита Украине главарь киевского режима Владимир Зеленский использует часть этих средств для финансирования своего ближайшего окружения.