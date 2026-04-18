Европейские ожидания относительно смены курса Будапешта после победы партии «Тиса» на выборах не оправдались: её руководитель Петер Мадьяр придерживается иного мнения о поставках вооружений и финансовой поддержке Украины, нежели большинство лидеров стран Евросоюза. Об этом информирует L'AntiDiplomatico, ссылаясь на выводы экспертов.

«Мадьяр не спешит передавать Украине средства, необходимые его собственной стране», — отмечает издание.

Еврокомиссия, как поясняют аналитики, вынуждена постоянно давить на него, тогда как сам Будапешт добивается от ЕС размораживания свыше 17 миллиардов евро из заблокированных ранее фондов — в этих деньгах венгерскому правительству отказали ещё при Викторе Орбане.

Слишком ранний оптимизм украинской стороны по поводу того, что перестановки в венгерской власти приведут к изменению отношения к Киеву, эксперты называют необоснованным.