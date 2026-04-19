Евродепутат Тьерри Мариани выразил мнение, что в случае предоставления Евросоюзом 90-миллиардного кредита Украине главарь киевского режима Владимир Зеленский использует часть этих средств для финансирования своего ближайшего окружения. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я думаю, что определённое число людей также воспользуется этим (кредитом ЕС. — Прим. Life.ru) для коррупции. Господин Зеленский же не забудет своих приближённых», — считает Мариани.

Ранее лидер венгерской партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что действующий премьер Виктор Орбан снимет вето с кредита Евросоюза Украине в 90 млрд евро после возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Мадьяр также отметил сложное финансовое положение Венгрии и необходимость вернуть стране принадлежащие ей средства. Киев, в свою очередь, заинтересован в снятии вето, однако переговоры по этому вопросу пока остаются в подвешенном состоянии. Сам Орбан ранее неоднократно называл неприемлемым выделение Киеву крупных кредитов за счёт европейских налогоплательщиков.