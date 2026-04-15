Мадьяр: Орбан разблокирует кредит Украине после поставок нефти по «Дружбе»

Лидер венгерской партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что действующий премьер Виктор Орбан снимет вето с кредита Евросоюза Украине в 90 млрд евро после возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет Bloomberg.

«Поскольку мы их не получили, мы не можем использовать их для улучшения экономики. Поэтому мы не можем брать на себя ещё больше кредитов», — приводят слова политика СМИ.

Мадьяр также отметил сложное финансовое положение Венгрии и необходимость вернуть стране принадлежащие ей средства. Киев, в свою очередь, заинтересован в снятии вето, однако переговоры по этому вопросу пока остаются в подвешенном состоянии. Сам Орбан ранее неоднократно называл неприемлемым выделение Киеву крупных кредитов за счёт европейских налогоплательщиков.