Мадьяр поставил президента Венгрии перед выбором — уйти или ждать смещения

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах, потребовал от президента страны Тамаша Шуйока добровольно уйти в отставку. Об этом будущий премьер-министр заявил на пресс-конференции.

«Я сказал ему, что если он добровольно не покинет свой пост, то мы (члены венгерской партии «Тиса») воспользуемся своими полномочиями, внесём в конституцию необходимые изменения и отстраним его от должности», — сообщил Мадьяр.

Будущий премьер уже объявил, что получит мандат на формирование нового правительства. Партия «Тиса», которую поддерживает Евросоюз, одержала победу над правящей партией «ФИДЕС» экс-премьера Виктора Орбана. Теперь оппозиция намерена не только сменить кабинет министров, но и добиться отставки президента, чей пост также является значимым в политической системе Венгрии.