Мадьяр объяснил, что делает совершенно невозможным отказ Венгрии от нефти РФ
Петер Мадьяр.
Венгрия на данный момент не может отказаться от поставок российской нефти. Об этом заявил лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах.
По его словам, поставки по трубопроводу «Дружба» имеют ключевое значение для страны, а отказ от них невозможен по географическим причинам.
«Это очень важно, и Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказаться… с географической точки зрения это было бы совершенно невозможно», – объяснил политик.
Мадьяр также выразил надежду, что Украина возобновит работу трубопровода в конце апреля, как ранее заявлялось. Он добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским, отметив, что соответствующие полномочия на данный момент есть у действующего премьер-министра Виктора Орбана.
Ожидается, что сам Мадьяр может возглавить правительство после формирования нового состава парламента в начале мая. Проигравший выборы в парламент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изо всех сил пытался восстановить поставки нефти по «Дружбе» через Украину. После победы оппозиции на венгерских выборах Зеленский начал говорить, что ремонт будет завершён к концу апреля. Кстати, лидер победившей в Венгрии партии «Тиса» уже отказывался прекращать закупки нефти из РФ.
