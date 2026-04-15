Мадьяр объяснил, что делает совершенно невозможным отказ Венгрии от нефти РФ

Венгрия на данный момент не может отказаться от поставок российской нефти. Об этом заявил лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на парламентских выборах.

По его словам, поставки по трубопроводу «Дружба» имеют ключевое значение для страны, а отказ от них невозможен по географическим причинам.

«Это очень важно, и Венгрия сейчас просто не сможет от этого отказаться… с географической точки зрения это было бы совершенно невозможно», – объяснил политик.

Мадьяр также выразил надежду, что Украина возобновит работу трубопровода в конце апреля, как ранее заявлялось. Он добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским, отметив, что соответствующие полномочия на данный момент есть у действующего премьер-министра Виктора Орбана.