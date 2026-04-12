Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность в возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину сразу после парламентских выборов, в случае его победы. По его словам, транзит будет открыт на следующий день после оглашения результатов.

«Мы выиграем выборы и на следующее утро украинцы его откроют», — приводит РИА «Новости» слова Орбана.

На фоне парламентских выборов в Венгрии, которые проходят в это воскресенье, обострились отношения между Будапештом и Киевом. Венгерские власти неоднократно обвиняли Украину во вмешательстве в избирательный процесс, приводя в пример остановку поставок российской нефти по трубопроводу. В качестве ответной меры Венгрия наложила вето на 20-й пакет санкций Евросоюза против России и заблокировала предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Основная борьба за власть разворачивается между правящей партией «Фидес» во главе с действующим премьер-министром и оппозиционной силой «Тиса» под руководством Петера Мадьяра, которая выступает за углубление сотрудничества с ЕС и НАТО. Киев и Брюссель, по мнению наблюдателей, заинтересованы в смене текущего венгерского правительства.

В ходе голосования граждане Венгрии (более восьми миллионов человек как в стране, так и за рубежом) определят состав парламента из 199 депутатов. Для получения мест партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Среди других участников выборов — ультраправая «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двухвостой собаки». К 9 утра по московскому времени явка избирателей достигла 3,46%, что почти вдвое превышает показатель на аналогичный момент прошлых выборов.