Мерц предложит Венгрии качать нефть через Хорватию вместо «Дружбы»
Вместо «Дружбы» Венгрия могла бы использовать трубопровод, проходящий через Хорватию. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.
По словам Мерца, через две недели этот вопрос будет подниматься во время неформального саммита Евросоюза. Он говорит, что Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идёт через Хорватию.
Немецкий политик утверждает, что предыдущему венгерскому правительству такой вариант показался приемлемым. Мерц также выразил надежду, что Будапешт больше не будет заинтересован партнёрских отношениях с Россией.
«Я надеюсь, что и в этом отношении сейчас многое изменится и что Венгрия больше не будет искать близости с Россией, но постарается вместе с нами на европейском уровне принять столько решений, сколько возможно», — сказал Мерц.
Напомним, что проигравший выборы в парламент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан изо всех сил пытался восстановить поставки нефти по «Дружбе» через Украину, однако в Киеве всё время утверждали, что трубопровод якобы сломан. После победы оппозиции на венгерских выборах Зеленский начал говорить, что ремонт будет завершён к концу апреля. Кстати, лидер победившей в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр не намерен прекращать закупки нефти из РФ.
