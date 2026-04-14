Мерц предложит Венгрии качать нефть через Хорватию вместо «Дружбы»

Вместо «Дружбы» Венгрия могла бы использовать трубопровод, проходящий через Хорватию. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине.

По словам Мерца, через две недели этот вопрос будет подниматься во время неформального саммита Евросоюза. Он говорит, что Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идёт через Хорватию.

Немецкий политик утверждает, что предыдущему венгерскому правительству такой вариант показался приемлемым. Мерц также выразил надежду, что Будапешт больше не будет заинтересован партнёрских отношениях с Россией.

«Я надеюсь, что и в этом отношении сейчас многое изменится и что Венгрия больше не будет искать близости с Россией, но постарается вместе с нами на европейском уровне принять столько решений, сколько возможно», — сказал Мерц.