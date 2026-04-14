14 апреля, 12:11

«Пора домой»: Мерц заявил о готовности выдать украинских призывников

Канцлер Германии Мерц допустил ограничения для украинских уклонистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности содействовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста. Об этом он сообщил на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине.

«Мы будем тесно сотрудничать… и облегчим им возвращение домой… важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране», — сказал Мерц.

По его словам, Германия намерена работать с Киевом над ограничением числа украинских мужчин, которые ищут убежище в стране. Речь идёт о корректировке подходов к предоставлению защиты и взаимодействии с украинскими властями.

Украинки массово жалуются на ТЦК из-за объявления в розыск как уклонистов

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года все немецкие мужчины 17–45 лет обязаны получать в Центре карьеры Бундесвера разрешение на любой выезд за границу дольше трёх месяцев — будь то учёба, работа или туризм. Раньше это требовалось только при военной угрозе. В Минобороны ФРГ признали, что нарушители уже есть, но меры наказания ещё обсуждаются.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
