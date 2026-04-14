«Пора домой»: Мерц заявил о готовности выдать украинских призывников
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности содействовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста. Об этом он сообщил на встрече с Владимиром Зеленским в Берлине.
«Мы будем тесно сотрудничать… и облегчим им возвращение домой… важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране», — сказал Мерц.
По его словам, Германия намерена работать с Киевом над ограничением числа украинских мужчин, которые ищут убежище в стране. Речь идёт о корректировке подходов к предоставлению защиты и взаимодействии с украинскими властями.
Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года все немецкие мужчины 17–45 лет обязаны получать в Центре карьеры Бундесвера разрешение на любой выезд за границу дольше трёх месяцев — будь то учёба, работа или туризм. Раньше это требовалось только при военной угрозе. В Минобороны ФРГ признали, что нарушители уже есть, но меры наказания ещё обсуждаются.
