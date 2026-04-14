Зеленский обещал закончить ремонт «Дружбы» до конца апреля

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» планируется отремонтировать до конца апреля. Правда, восстановление будет частичным — полностью привести в порядок все резервуары не успеют, это займёт много времени.

«Касаемо нефтепровода, как обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы работать. Резервуары все не будут отремонтированы, это долгий процесс», — сказал Зеленский на брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Напомним, с конца января поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию через украинскую территорию приостановлены. Киев объясняет остановку техническими повреждениями трубопровода. Однако власти Венгрии и Словакии не верят в эту версию. Будапешт и Братислава считают, что прекращение прокачки нефти продиктовано политическими мотивами.