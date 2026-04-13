О дальнейшей судьбе нефтепровода «Дружба» нужно спрашивать Венгрию и другие страны Европы. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах работы трубопровода. Пресс-секретарь президента при этом добавил, что Россия была и остаётся одним из самых надёжных поставщиков энергоресурсов в мире. Этой фразой Кремль снова дал понять, что не считает проблему следствием позиции Москвы.

Контекст у этой истории давний. Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию были остановлены ещё в конце января, о чём в феврале сообщала венгерская группа MOL .Позже в российской повестке не раз звучала версия, что ситуация вокруг трубопровода используется как инструмент давления на Будапешт и Братиславу. В Кремле ранее говорили, что Венгрия и Словакия отстаивают свои интересы, а со стороны Киева идёт саботаж.

Новый комментарий Пескова прозвучал уже после выборов в Венгрии, где победила оппозиционная партия Tisza. На этом фоне в Москве, судя по заявлениям Кремля, ждут, какую линию новое руководство страны выберет по отношению к России и энергетическим проектам.