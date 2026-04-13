Песков заявил о пользе диалога с новым руководством Венгрии
Обложка © Life.ru
В Кремле заявили, что слышали из Будапешта сигналы о готовности к диалогу. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такой контакт был бы полезен и для Москвы, и для венгерской стороны.
При этом в Кремле подчеркнули, что делать далеко идущие выводы пока рано. Песков сказал, что Москве нужно «набраться терпения и посмотреть», какими будут реальные действия нового руководства Венгрии.
Заявление прозвучало после победы на парламентских выборах оппозиционной партии Tisza во главе с Петером Мадьяром. По данным Reuters, это голосование завершило 16-летнее правление Виктора Орбана. Сам Мадьяр уже говорил, что хочет восстановить более тесные связи Венгрии с Евросоюзом и НАТО, а также скорректировать внешний курс страны. При этом он не исключал прагматичного диалога с Россией.
Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра одержала победу на парламентских выборах. Пока никто не знает, каким будет новое венгерское правительство, но некоторые СМИ уже считают победившего политика «агентом Зеленского». Сам же он говорит, что в Венгрии никому не хочется видеть проукраинских лидеров.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.