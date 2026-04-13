Песков заявил о пользе диалога с новым руководством Венгрии

В Кремле заявили, что слышали из Будапешта сигналы о готовности к диалогу. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такой контакт был бы полезен и для Москвы, и для венгерской стороны.

При этом в Кремле подчеркнули, что делать далеко идущие выводы пока рано. Песков сказал, что Москве нужно «набраться терпения и посмотреть», какими будут реальные действия нового руководства Венгрии.

Заявление прозвучало после победы на парламентских выборах оппозиционной партии Tisza во главе с Петером Мадьяром. По данным Reuters, это голосование завершило 16-летнее правление Виктора Орбана. Сам Мадьяр уже говорил, что хочет восстановить более тесные связи Венгрии с Евросоюзом и НАТО, а также скорректировать внешний курс страны. При этом он не исключал прагматичного диалога с Россией.