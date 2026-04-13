Вучич выразил надежду на сотрудничество Сербии и Венгрии при Мадьяре

Президент Сербии Александр Вучич поздравил лидера венгерской партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. Он выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами продолжится.

«Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Верю в продолжение плодотворного сотрудничества между Венгрией и Сербией и благодарен Виктору Орбану за то, что он сделал такие отношения возможными», — написал сербский лидер в соцсети.

Политический взлёт Петера Мадьяра начался в 2024 году. В ходе предвыборной кампании ключевыми темами стали борьба с коррупцией и критика государственных институтов. Партия «Тиса» заявила о намерении провести аудит бюджетных расходов, изменить налоговую нагрузку и перераспределить социальные расходы. Особое внимание уделяется реформе медиасферы, которую в партии считают чрезмерно зависимой от власти.