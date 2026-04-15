

15 апреля, 10:41

Мадьяр ждёт от президента Венгрии мандата на формирование правительства

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что президент страны Тамаш Шуйок поручит ему сформировать новое правительство. Об этом политик сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой государства.

«Президент республики сообщил мне, что как лидера партии, получившей наибольшее количество голосов, на первом созыве парламента меня объявят премьер-министром и мне будет предоставлен мандат на формирование правительства», — сказал Мадьяр.

Петер Мадьяр, лидер победившей на выборах партии «Тиса», может возглавить правительство Венгрии после формирования нового парламента в начале мая. Сами выборы прошли 12 апреля. Партия «Тиса», которую поддерживает Евросоюз, одержала победу над правящей партией «ФИДЕС» премьер-министра Виктора Орбана.

Лавров назвал нежелание Петера Мадьяра звонить Путину его правом

Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз, так как страна находится в состоянии военного конфликта. Он также отметил, что Венгрия не может отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» по географическим причинам.

Анастасия Никонорова
