Мадьяр ждёт от президента Венгрии мандата на формирование правительства
© ТАСС / AP
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что президент страны Тамаш Шуйок поручит ему сформировать новое правительство. Об этом политик сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой государства.
«Президент республики сообщил мне, что как лидера партии, получившей наибольшее количество голосов, на первом созыве парламента меня объявят премьер-министром и мне будет предоставлен мандат на формирование правительства», — сказал Мадьяр.
Петер Мадьяр, лидер победившей на выборах партии «Тиса», может возглавить правительство Венгрии после формирования нового парламента в начале мая. Сами выборы прошли 12 апреля. Партия «Тиса», которую поддерживает Евросоюз, одержала победу над правящей партией «ФИДЕС» премьер-министра Виктора Орбана.
Ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз, так как страна находится в состоянии военного конфликта. Он также отметил, что Венгрия не может отказаться от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» по географическим причинам.
