Лавров назвал нежелание Петера Мадьяра звонить Путину его правом
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расценивает нежелание нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра звонить президенту Владимиру Путину как его личное право распоряжаться своими желаниями. При этом министр подчеркнул, что Москва всегда готова к диалогу и никогда от него не уклоняется.
«Если сейчас победивший в Венгрии на выборах партии господин Мадьяр говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями», — сказал он журналистам по итогам визита в Пекин.
Лавров добавил, что президент России неоднократно говорил об открытости к разговору и многократно доказывал это конкретными делами.
Напомним, на завершившихся в Венгрии парламентских выборах убедительную победу одержала оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра, получив 138 из 199 мандатов. Нового главу правительства выберут в ближайшие 30 дней. Мадьяр заявил, что хоть и не будет звонить российскому лидеру, он не против диалога с Путиным и не поддерживает поставки оружия Киеву. Эксперты полагают, что резкого разрыва между Москвой и Будапештом не произойдёт.
