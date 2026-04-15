Лавров назвал нежелание Петера Мадьяра звонить Путину его правом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия расценивает нежелание нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра звонить президенту Владимиру Путину как его личное право распоряжаться своими желаниями. При этом министр подчеркнул, что Москва всегда готова к диалогу и никогда от него не уклоняется.

«Если сейчас победивший в Венгрии на выборах партии господин Мадьяр говорит, что он не будет звонить Путину, мы воспринимаем это как его право как личности распоряжаться своими желаниями», — сказал он журналистам по итогам визита в Пекин.

Лавров добавил, что президент России неоднократно говорил об открытости к разговору и многократно доказывал это конкретными делами.