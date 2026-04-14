Песков выразил надежду на прагматизм Мадьяра после слов о диалоге с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход Венгрии при новом руководстве – главе партии «Тиса» Петере Мадьяре. Он обратил внимание на то, что венгерский политик заявлял о готовности к диалогу с Владимиром Путиным, но при этом отмечал, что страны не станут друзьями.

«Одно дело, когда ты ещё не сидишь в кресле руководителя страны, и можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, там уже приходят другие, более, скажем так, прагматичные понимания», — заметил Песков.

Он добавил, что в Кремле надеются именно на такой подход Будапешта после возможной смены руководства страны.