Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 09:50

Песков выразил надежду на прагматизм Мадьяра после слов о диалоге с Путиным

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход Венгрии при новом руководстве – главе партии «Тиса» Петере Мадьяре. Он обратил внимание на то, что венгерский политик заявлял о готовности к диалогу с Владимиром Путиным, но при этом отмечал, что страны не станут друзьями.

«Одно дело, когда ты ещё не сидишь в кресле руководителя страны, и можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, там уже приходят другие, более, скажем так, прагматичные понимания», — заметил Песков.

Он добавил, что в Кремле надеются именно на такой подход Будапешта после возможной смены руководства страны.

«Для них это позор»: Вашингтон утратил влияние на политику ЕС после поражения Орбана
«Для них это позор»: Вашингтон утратил влияние на политику ЕС после поражения Орбана

Напомним, на завершившихся накануне в Венгрии парламентских выборах убедительную победу одержала оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра, получив 138 из 199 мандатов. Нового главу правительства выберут в ближайшие 30 дней. Мадьяр уже подтвердил, что не против диалога с Владимиром Путиным и не поддерживает поставки оружия Киеву. Эксперты полагают, что резкого разрыва между Москвой и Будапештом не произойдёт.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar