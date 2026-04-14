Песков выразил надежду на прагматизм Мадьяра после слов о диалоге с Путиным
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на прагматичный подход Венгрии при новом руководстве – главе партии «Тиса» Петере Мадьяре. Он обратил внимание на то, что венгерский политик заявлял о готовности к диалогу с Владимиром Путиным, но при этом отмечал, что страны не станут друзьями.
«Одно дело, когда ты ещё не сидишь в кресле руководителя страны, и можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, там уже приходят другие, более, скажем так, прагматичные понимания», — заметил Песков.
Он добавил, что в Кремле надеются именно на такой подход Будапешта после возможной смены руководства страны.
Напомним, на завершившихся накануне в Венгрии парламентских выборах убедительную победу одержала оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра, получив 138 из 199 мандатов. Нового главу правительства выберут в ближайшие 30 дней. Мадьяр уже подтвердил, что не против диалога с Владимиром Путиным и не поддерживает поставки оружия Киеву. Эксперты полагают, что резкого разрыва между Москвой и Будапештом не произойдёт.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.